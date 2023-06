Gelungenes Gaufest in Obertrum

Am Pfingstmontag fand in Obertrum das Gaufest der Vereine statt und unser Sohn Paul (elf Jahre) hatte die Ehre, "Taferlbua" der Henndorfer Goldhauben zu sein. Bei Kaiserwetter defilierten ca. 1300 Mitglieder verschiedenster Vereine durch Obertrum, wo im Anschluss eine feierliche Feldmesse stattfand. Danach marschierten alle Beteiligten in das riesige Festzelt. Dort angekommen wurden wir sofort bedient und auch das Essen wurde rasch serviert. Die Tatsache, dass alle Speisen auf Tellern serviert wurden und es auch Besteck gab, hat uns sehr gefreut, speziell in Zeiten wie diesen, wo Nachhaltigkeit so wichtig ist!

Wir bedanken uns bei allen äußerst freundlichen Bedienungen und vor allem bei den Veranstaltern dieses überaus gelungenen Gaufests für den tollen Tag.







Marianne Mayr, 5102 Anthering