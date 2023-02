Gemeinde sollte Kinderbetreuung in den Vordergrund rücken

Kinder werden allein gelassen, und Eltern wird das Leben schwerer gemacht. Der am 23. 2. 2023 in den "Salzburger Nachrichten" erschienene und von Barbara Haimerl verfasste Artikel "Kein Platz für Schulkinder am Nachmittag" behandelt das immer häufiger werdende Problem der fehlenden Kinderbetreuung.

Viele alleinerziehende Eltern haben, besonders während einer Inflation, keine Zeit, um sich den ganzen Tag um ihre Kinder zu kümmern, da sie einen Vollzeitjob haben. Diese Eltern haben ein Recht auf eine verfügbare Nachmittagsbetreuung.

Die Gemeinde sollte die Lösung dieses Problems in den Vordergrund rücken, um so schnell wie möglich den Eltern und Kindern zu helfen. Kleine Kinder allein zu Hause zu lassen ist höchst unverantwortlich, und in diesen Zeiten der Teuerung seinen Job aufs Spiel zu setzen, um zu Hause zu bleiben, genauso.

Mein Vorschlag wäre es, das Turngebäude zu renovieren und somit Raum für eine Nachmittagsbetreuung zu schaffen, und das so schnell wie möglich.





Leon Karrer (Schüler), 5151 Nußdorf am Haunsberg