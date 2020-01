Gemeindepolitik sollte anders sein

Scheinbar greift das Polit-Hick-Hack nun Elsbethen um sich. Schade, denn Gemeindepolitik ist Bürgerinnen und Bürgern am nächsten und genießt deshalb Vertrauen und Interesse. Vertrauen und Interesse, das (einige?) Vertreterinnen und Vertreter der WfE - der seit 2019 neuen Fraktion in der Gemeinde - hoffentlich unwissentlich aufs Spiel setzen.

Dabei ist die Fraktion so neu gar nicht - einige handelnde Personen haben nur die Fraktion gewechselt. Wenn nun also der "Sportplatzstreit" vom Zaun gebrochen wird, dann müssen sich diese Personen jedenfalls die Frage gefallen lassen, warum sie 2018 - während der Vorarbeiten und Planungen für die Neugestaltung - geschwiegen haben. Dass die WfE nun versucht, aus der Einhaltung von klaren, nachvollziehbaren Regeln bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens einen Vorwurf zu konstruieren und sich zum Opfer zu machen, ist wohl neuer Stil. Wie schon bei der Schule Goldenstein, wo der Gemeinde die Einhaltung von Brandschutzvorschriften zum Vorwurf gemacht wurde. Nein, so ist Gemeindepolitik nicht.







Wolfgang Syrowatka, 5061 Elsbethen