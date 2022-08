Zum Standpunkt "Pflege ist kein Geschäftsmodell" gebe ich Frau Huber voll inhaltlich recht, möchte aber Folgendes ergänzen: Ja, Pflege kann mit an gewinnorientierten Vorgaben nicht gemessen werden und gehört daher nie derart strukturierten Unternehmen überlassen. Aber nur in die öffentliche Hand ist zu kurz gegriffen. Was ist mit Caritas, dem Roten Kreuz oder dem ÖJAB? Gemeinnützige Organisationen müssen gleichberechtigt voll mit einbezogen werden.



Brigitte Loidold, 4882 Oberwang