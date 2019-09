Gemeinnützige Wohnungen früher und heute

Überraschung! Aber nicht für den gelernten Österreicher mit Dezennien an Lebenserfahrung. Besonders in früheren Zeiten, in denen es einen freien Wohnungsmarkt nicht wirklich gab, haben findige Köpfe diese "Einkommensquelle" zu nutzen gewusst. Das größte Problem war, einmal an so eine "geförderte" Wohnung zu kommen. Das ging nur - alle "Gemeinnützigen" standen damals einer Partei nah - vorzüglich über eine Parteimitgliedschaft. Hatte man die Wohnung(en), konnte das Verdienen losgehen. Auch Unternehmer bedienten sich über Strohmänner dieser Möglichkeit und die Wohnungen wurden gern als Vorteil aus einem Dienstverhältnis (das blieb meist unversteuert) einem Angestellten zur Verfügung gestellt. Wenn die Unrechtmäßigkeit aufflog, war das meistens das Verdienst des Nachbarschaftsneides und nicht der emsigen Kontrolltätigkeit der "Gemeinnützigen". Ich selber habe meine Eigentumswohnung im Rahmen einer Miteigentümergemeinschaft errichtet und der vereinbarte Preis und der versprochene Termin der Fertigstellung wurde exakt gehalten. Damals gab das Land OÖ eine ziegelrote Broschüre heraus, indem die vielen Vergünstigungen (Subventionen) des Landes für Wohnungswerber aufgezählt waren. Ich machte mich (noch war ich in der teuren Zwischenfinanzierung) auf den Weg aufs Amt und musste zuerst lang dem Beamten das Konstrukt Miteigentümergemeinschaft erklären. "So, Sie haben ohne eine Genossenschaft gebaut", fasste er dann zusammen und "hat das Haus eine (öffentliche) Objektförderung erhalten? Ich verneinte und der Beamte stellte trocken fest, "dann bekommen Sie auch keine Subjektförderung". Seither betone ich das Wort gemeinnützig auf dem ersten Wortteil. Weil wir schon davon reden, so reden wir doch auch über den "Mieterschutz". Besonders in Wien lebten viele Hofratswitwen in sehr großen Mieterschutzwohnung (durchaus auch Ringstraße u.Ä.). Da konnten sie einen großen Teil untervermieten und sich die Hofratspension aufbessern. "Gut meinen, ist nicht unbedingt gut tun", gilt auch für die (sozial gemeinte) Gesetzgebung.



Jürgen Jauch, 4040 Linz