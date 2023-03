Gemeinnützigen Wohnbau auch in schwierigen Zeiten aufrechterhalten

Die Beilage "Wohnen in Salzburg" am Wochenende vom 4. 3. 2023 war mal wieder aufschlussreich. Auf der einen Seite bekennen sich die gemeinnützigen Bauträger dazu, "leistbares Eigentum" für Personen im Sinne des Salzburger Wohnbauförderungsgesetzes zu schaffen. Die gegenüberliegende Seite ist betitelt mit "Finanzierungsbremse dämpft auch die Nachfrage".

Ich wundere mich, inwieweit diese beiden Aussagen in Widerspruch stehen. Ende Jänner hat "Die Salzburg" z. B. Interessenten/-innen für Eigentumswohnungen in der Käutzlgasse per E-Mail informiert, dass man sich anders entschieden habe und die Wohnungen nun lieber einem großen privaten Betreiber von Kinder- und Jugendhilfeangeboten in Salzburg zugutekommen lassen möchte. Bei einem zweiten Projekt in der Karl-Roll-Straße soll wohl auch so verfahren werden.

Selbstverständlich bin ich keineswegs dagegen, das Angebot im Bereich Kinder- und Jugendhilfe zu verbessern! Aber ein "Gschmäckle" hat dieses Vorgehen trotzdem. Natürlich ist es in diesem Marktumfeld einfacher, Wohnungen an große Abnehmer zu vermitteln. Doch gerade jetzt sollten sich gemeinnützige Bauträger auf ihre Kernfunktion besinnen, und diese besteht nun mal darin, leistbares Eigentum zu schaffen - für Personen im Sinne des Salzburger Wohnbauförderungsgesetzes.





Markus Gastinger, 5020 Salzburg