Gemeinnützigen Wohnbau flexibel unterstützen

Die gemeinnützigen Wohnbauträger schlagen Alarm, dass man wegen der gestiegenen Preise auf absehbare Zeit gar keine Projekte mehr wird umsetzen können.

Zugleich soll die Wohnbauförderung in Salzburg nicht erhöht werden, um die "Preisrallye nicht weiter zu befeuern".

Man kann allerdings bezweifeln, ob Entscheidungen in Salzburg überhaupt einen nennenswerten Einfluss auf die Weltmarktpreise haben. Wenn man erwartet (hofft?), dass die Preise in Zukunft fallen, kann man auch variable Preise vereinbaren. Sollten die Preise aber nicht fallen, müssen die gemeinnützigen Wohnbauträger über die Wohnbauförderung stärker unterstützt werden. Gebaut wird in Salzburg nämlich weiterhin. Die Frage ist nur, ob es nur private Bauträger sind, die Wohnungen dann primär an Investoren verkaufen, oder ob auch der gemeinnützige Wohnbau eine Rolle spielt.

Salzburg ist ein wohlhabendes und solidarisches Land. Wenn die Wohnbauförderung in diesen herausfordernden Zeiten nicht zu 100 Prozent widmungsgemäß verwendet würde, würde das sicher bei vielen nur Unverständnis auslösen.



Markus Gastinger, 5020 Salzburg