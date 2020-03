Gemeinsam lernen und korrespondieren

Helmut Schliesselberger schrieb in seinem Leitartikel vom 19. 3.: "Die Krise wird auch unsere Schulen verändern, weil Eltern (…) bereits nach zwei Tagen die Herausforderungen der Lehrkräfte schlagartig wieder fairer einschätzen." Das erfreut das Herz eines 72-jährigen Lehrers und Opas, der seinen ehemaligen Beruf für einen der schönsten hält.

Liebe Eltern, Sie können jetzt die Begeisterung Ihrer Kinder am Lernen, am Erfahren von Wissen, ihre Kreativität und Fantasie (die leider in der Schule oft ganz anders ist) hautnah erfahren.

Einige von Ihnen haben nicht oder (zu) wenig mit den Kindern, die Unterstützung brauchen, gelernt. Nehmen Sie bitte jetzt die Chancen wahr, mit Ihren Kindern zu arbeiten, Sie werden so viele Fähigkeiten, so viel Schönes und Neues entdecken. Nützen Sie die Möglichkeit, gemeinsam zu werken (auch wenn es kleine Streitereien gibt) und frischen Sie Ihr vielleicht verdecktes Wissen von früher auf, selbst Latein (Unterstufe) könnte Ihnen Spaß machen.

Liebe Omas, liebe Opas, schreiben und schicken Sie Ihren Enkelkindern lustige Gedichte und Geschichten, zum Beispiel aus Ihrer Jugendzeit. Humor und Fröhlichkeit sind doch schon seit jeher die beste Medizin gegen Missmut und Ängste.

