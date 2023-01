Der Wahlkampfslogan der ÖVP, "gemeinsam", steht der ÖVP nicht zu. Sind wir doch ehrlich: Wir in der Pflege, in essenziellen, schlecht bezahlten, sozialen Berufen haben zu allen Zeiten und gerade während der Coronapandemie gemeinsam alles am Laufen gehalten. Wir haben für Zusammenhalt in der Gesellschaft gesorgt, uns im privaten Leben zusammengerissen und sind für Kollegen/-innen eingesprungen, wenn diese krankheitsbedingt ausfielen.

Die ÖVP verwendet einen Begriff, der nur dem Sozialbereich zusteht und nicht der Politik. Schon gar nicht einer ÖVP, die im gleichen Atemzug schon wieder auf die SPÖ schimpft, dass diese den S-Link verhindern würde. Das wirkt dreist und schamlos zugleich. Die Machthabenden scheinen noch immer nicht begriffen zu haben, dass wir Wählerinnen und Wähler kein Anpatzen mehr wollen, sondern endlich Sachpolitik für die Bevölkerung. Was muss noch passieren? Ich denke, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass Politiker/-innen in ihren gutbezahlten, machtgeladenen Positionen Größe zeigen und mehr leisten, als nur hohle Phrasen zu dreschen.

Wir in der Pflege, denen ein Bonus versprochen wurde, der sich als Verarschung entpuppt hat, dürfen das Wort "gemeinsam" für uns beanspruchen. Und nur wir.

Die ÖVP hat es ja nicht einmal geschafft, ein Bewusstsein für "gemeinsam" beim Bund durchzusetzen. Daher fordere ich sie auf, den Missbrauch eines derart wichtigen Begriffs, den diese abgehobene Politik nicht versteht und nur zum billigen Stimmenfang verwendet, zu unterlassen. Sie hat nichts dafür geleistet, um sich diesen Begriff verdient zu haben.







Anna Schnöll, 5451 Tenneck