Gemeinsames Lernen ist wichtig

Zum "Querschläger" vom 6. 5. 2021: Sehr geehrter Herr Messner! Seit einigen Jahren ist auch der Lokalteil der "Salzburger Nachrichten" österreichweit Bestandteil der täglichen Ausgabe. Das Beste daran sind die Glossen vom "Querschläger" und vom "Lokalpatrioten". Ihre heutige hat mir besonders aus der Seele gesprochen. Bei mir hat jede Vorlesungsreihe über viele Jahre mit dem Zeigen der Lernpyramide begonnen, um immer wieder auf die Wichtigkeit des gemeinsamen Lernens hinzuweisen.

Ohne dieses Prinzip hätte ich mein eigenes Chemiestudium (ist schon ein paar Jährchen her) auch nicht geschafft, in der Schule habe ich mir schon in den frühen Sechzigern die Basis dieser Erkenntnis zum Prinzip gemacht (ich war in der glücklichen Lage des leicht lernenden Vorzugsschülers). Leider hat sich das hierzulande noch immer nicht herumgesprochen, darum hört man ja immer den Unsinn, dass die Schüler/-innen "dem Unterricht folgen" sollen, statt an ihm teilzunehmen.

Das Wesen der Schule - und leider auch der Universität - wird einfach nicht verstanden, der alte Obrigkeitsgeist ist wahnsinnig hartnäckig und ein wahrlich dickes Brett. Ich freue mich auf Ihre nächste Kolumne!



Univ.-Prof. i. R. Dr. Hans Goldenberg, Wien