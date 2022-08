Gemeinwohl steht über Einzelinteressen

Stellungnahme zum Leserbrief "Hochwasserschutz Krimmler Achental" vom 26. 8. 2022:

Im Namen der Initiative zum Schutz des Lebensraums Oberpinzgau (hier vertreten wir mehr als 7300 Unterstützer bzw. mehr als 5500 um ihre Existenz besorgte Teilnehmer an unserem Aktionstag) möchten wir zu Ihrem Leserbrief gerne Stellung beziehen: Wir stehen zu 100% hinter dem Projekt der Rückhaltebecken in den Tauerntälern, da dies

nachweislich die einzige und nachhaltig wirksamste Möglichkeit eines effizienten Hochwasserschutzes für unsere Region Oberpinzgau darstellt. Hier geht es jedoch in keiner Weise um Zerstörung unserer Kulturlandschaft bzw. um Wegnahme von Besitz! Es geht einzig und allein darum, den Wohn- und Arbeitsraum von über 20.000 Personen im Oberpinzgau langfristig zu sichern und eine Perspektive für die weitere Entwicklung unserer Region sowie unserer Nachkommen zu bieten.

Dass die Vorgehensweise im Einklang mit den Grundbesitzern und bei größtmöglichem Schutz der Landschaft erfolgt, ist für uns als Bewohner der Region bzw. teilweise auch selbst betroffene Grundeigentümer selbstredend. Am Beispiel des Retentionsbeckens beim Hochwasserschutz Mittersill ist dies bereits vor Jahren im Einklang mit Grundbesitzern,

Behörden und Schutz unserer Natur sehr gut gelungen. Die Wiesen können weiterhin

ordentlich bewirtschaftet werden und im Anlassfall werden die Grundeigentümer entsprechend entschädigt.

Wir können unsere schöne Region Oberpinzgau nur gemeinsam erhalten und vor Hochwasser- und Naturkatastrophen schützen - diesen Auftrag haben wir aus der Bevölkerung bekommen und werden auch nicht ruhen, bis dieser nachhaltig umgesetzt worden ist. Zur Abwehr von Katastrophen muss in Einzelfällen auch Gemeinwohl über Einzelinteressen stehen!





Christoph Hirscher, im Namen der Initiative zum Schutz des Lebensraums Oberpinzgau, 5730 Mittersill