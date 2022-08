Gemischte Gefühle zur Leichtathletik-EM in München

Am Sonntag gingen die "European Championships" in München zu Ende. In den zehn Tagen wurden in neun verschiedenen Sportarten spannende und beeindruckende Spitzenleistungen auf und in erstklassigen Sportstätten geboten. Die großartige Zuschauerkulisse machte das Event zu einem eindrucksvollen sportlichen Highlight. Für jeden der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler ein einzigartiges Erlebnis mit Wertschätzung für die harte Trainingsarbeit und den jahrelangen Entbehrungen.

Besonders beeindruckend fand ich den teils herzlichen und familiären Umgang der Sportler/-innen untereinander (vielleicht auch deshalb, da in diesen Sportarten Geld nicht wirklich dominant ist). Freudentränen oder Tränen der Enttäuschungen wurden geteilt, egal ob der oder die Sportler/-in aus West-, Nord-, Süd- oder Osteuropa stammte. Denn das woher, ist unter den Leistungssportlern völlig zweitrangig.

Umso beschämender finde ich, dass Sportler/-innen aus Weißrussland und Russland von diesen und vielen anderen Sportevents ausgeschlossen werden. Denn kein Lebewesen kann sich aussuchen, wo und wann er die Augen öffnet. Junge Menschen, die sich dem Sport, der Kultur oder Kunst widmen, denken nicht im entferntesten daran, anderen Menschen zu schädigen oder sonst Unheil zu stiften. Sie haben keinerlei Einfluss auf die staatliche oder politische Ideologie, oder gar Einfluss zum jeweiligen herrschenden politischen System. Ihr einziger Antrieb besteht darin, besondere Leistung zu vollbringen und sich mit anderen zu messen.

Einfach nur traurig, dass die Politik immer und immer wieder, Sportler/-innen und Künstler/-innen für ihre unterschiedliche Interessen missbraucht. Denn nur ein völkerverbündeter Umgang kann zum weltweiten Frieden beitragen und dazu wären Sportler/-innen und Künstler/-innen, wie man sieht, am besten geeignet.





Josef Rehrl, Faistenau