Genau informieren, dann erst schreiben

In seinem SN-Leserbrief "Regierungsarbeit wird Maßstab sein" vom 31. Mai 2023 irrt Herr Mag. Behrens aus Wien leider gleich dreimal:

Erstens haben nicht - wie er meint - 56 Prozent der Salzburger Wählerstimmen für eine schwarz-blaue Regierungsbildung votiert. Bei österreichischen Landtagswahlen werden Parteien gewählt, die dann meist - üblicherweise ausgehend von der stimmenstärksten Partei, falls diese keine ausreichende Mehrheit hat - eine Koalition bilden. Die ÖVP hatte mehrere Optionen und hat sich für die rechtspopulistische FPÖ entschieden.

Zweitens müssten nach der Argumentation des Leserbriefschreibers immer die stimmenstärksten Parteien in einer Regierung zusammenarbeiten, um dem "Wählerwillen" Rechnung zu tragen. Das ist, wie wir wissen, so nicht richtig und selten der Fall. Wahlen haben bestimmte Regeln. Es gibt in unserer parlamentarischen, repräsentativen und pluralistischen Demokratie kein Prinzip einer automatischen "großen Koalition".

Drittens meint der Leserbriefschreiber, dass der Begriff "Populismus" aus dem Lateinischen abgeleitet "Volkswille" bedeute und dieser in der Verfassung verankert sei. Tatsächlich steht im Artikel 1 der Bundesverfassung: "Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus." Das bedeutet, dass die staatlichen Einrichtungen und Amtsträger ihre Entscheidungen und Handlungen gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern verantworten müssen und dass die politische Freiheit gesichert sein soll, sich an Wahlen zu beteiligen und selbst politisch aktiv sein zu können. Das ist unser demokratisches Prinzip. Zwar leitet sich "Populismus" vom lateinischen "populus" (das Volk) ab, das Wort gründet jedoch auf dem Begriff "Popularität" und kam erst Ende des 19. Jahrhunderts auf. Das Suffix -ismus steht im politischen Gebrauch für die Verabsolutierung einer Geisteshaltung. Populisten tun so, als ob sie im Namen des Volkes sprechen, missachten dabei häufig die Würde von Andersdenkenden, schüren Ängste und bieten gern einfache Antworten an, um die Gunst der Massen zu gewinnen. Die Demokratie folgt aber nicht den Massen und dem Volkswillen, sondern darüber hinaus dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit inklusive Minderheitenschutz. Wenn die FPÖ also gegen Eliten und Minderheiten auftretend plakatiert "Das Recht geht vom Volk aus", dann wird bewusst verwechselt, dass vom Volk als Souverän die Macht ausgeht und nicht das Recht, was im Sinne einer "völkischen Gesetzesinterpretation" für die Demokratie gefährlich wäre. Nicht das Recht geht vom Volk aus, sondern das Recht der österreichischen Republik geht vom Volk aus - ein kleiner "Irrtum" könnte man meinen, aber ein entscheidender Unterschied, mit dem die FPÖ nicht zufällig spielt.



Tomas Friedmann, 5020 Salzburg