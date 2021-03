Gender-Wahn ist nicht mehr auszuhalten

In der Ausgabe vom 2. 3. 2021 Ihrer Zeitung schreibt ein Herr Füreder in seinem Leserbrief, dass man nicht nur männliche Lehrlinge, sondern auch weibliche ansprechen soll. Am Besten, man sucht einfach nur nach Lehrlingen, da sind alle gemeint. Der Geschäftsführer der Elektrofirma wird schon wissen, warum "Lehrbuam". Schwangerschaft, Arbeiten auf Baustellen usw. bei Mädels . . . Also lassen Sie die Chefs selbst bestimmen, wen oder was sie wollen, schließlich muss er ihnen das Gehalt bezahlen.

Lassen Sie bitte diesen Gender-Wahn, das ist ja bald nicht mehr auszuhalten. Früher hat sich jeder ausgekannt, wer gemeint war, heute muss jeder extra erwähnt werden.

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man über diesen Blödsinn lachen.



Hilda Bamberger, 5211 Lengau