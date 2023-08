Gendergerechtigkeit bei den Toiletten

Sehr geehrte Frau Präsidentin Hammer, sehr geehrter Herr Intendant Hinterhäuser! Ich darf Ihnen zu, meiner Meinung nach, sehr geglückten Festspielen gratulieren. Die Nachmittagsvorstellung der "Nozze" war einfach nur ein Genuss - allen Kritiken zum Trotz. Dass mir persönlich die eine oder andere Aufführung weniger gefiel, darf durchaus sein.

Nicht sein hingegen darf die Ungerechtigkeit hinsichtlich der Damentoiletten. Als ich in der Pause geradewegs das Herren-WC aufsuchte, ging ich an einer mindestens zehn Meter langen Schlange wartender Damen vorbei, weil die Kapazität der Damentoilette völlig unterdimensioniert ist. Ich finde diesen Umstand geradezu erniedrigend! Vermutlich wurden die Toiletten von einem Mann konzipiert, der … ach, das will ich jetzt gar nicht ausführen.

Bitte erweitern Sie diese Räumlichkeiten so, wie sie den Bedürfnissen der Wirklichkeit entsprechen. Das wäre gerecht, zeitgemäß und längst überfällig. Sollte es nur am Geld liegen, warum so ein Umbau nicht umsetzbar ist, verspreche ich Ihnen, es zu besorgen. Man stelle sich vor: Auf dem Eingang zur Damentoilette prangt das Logo eines Konzerns, dem womöglich auch noch eine Frau vorsteht, die ganz meiner Meinung ist.



Thomas Donhauser, 5221 Lochen am See