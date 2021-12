Gendern kratzt nur an der Oberfläche

Sehr geehrte Frau Haimerl! In Ihrem Artikel "Gendergerechte Sprache: Große Aufregung um eine winzige kleine Sprechpause" vom 29. November schreiben Sie, dass unter anderem Journalisten bzw. Medienreporter angefeindet werden, wenn sie gendern.

Einerseits bin ich der Meinung, dass das Gendern zeitgemäß und wichtig ist, und an allen öffentlichen Institutionen zur Pflicht gemacht werden soll (Schulen, Gemeinden etc.), da es Frauen inkludiert, und wir so den Spalt zwischen Männern und Frauen, den die Gesellschaft geschaffen hat, verschmälern kann.

Allerdings finde ich auch, dass das Gendern nur die Oberfläche des eigentlichen Problems kratzt, und dieses Problem nennt sich Misogynie (Frauenhass), was den Feminismus in der heutigen Zeit noch wichtiger macht.



Barbara Riedlsberger, 5731 Hollersbach