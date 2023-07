Gendern richtet Schaden an

Als studierter Germanist (und Anglist) möchte ich wichtige Gründe nennen, die gegen das Gendern sprechen. Nichts gegen natürlichen Sprachwandel, wie man angesichts zum Beispiel von Covid-19 beobachten kann. Aber alles gegen einen aufoktroyierten Sprachwandel, wie er seit mehr als dreißig Jahren von einer rabiaten, durch nichts legitimierten Minderheit von Feministinnen verlangt und durchgesetzt wurde. Irgendwie erinnert das an George Orwells Dystopie "1984", wo es heißt: "Zuerst kontrollierst du die Sprache, dann die Gedanken und schließlich dann die Taten." Mehr als ärgerlich ist das gewollte, absichtliche Vermischen von Genus und Geschlecht. Ein heißt die Sonne und der Mond und niemand fühlt sich benachteiligt. Das ist Genus oder, wenn man will, schlicht und ergreifend Grammatik. Es heißt "der Mann", "die Frau", das ist Sexus. Das generische Maskulinum macht es uns leicht, alles zu inkludieren. Es heißt "die Einwohner Österreichs" und "die Lehrer einer Schule". Hier liegt keine wie immer geartete Diskriminierung vor, weil diese Begriffe alle integrieren und nicht, wie immer behauptet wird, Frauen nur mitmeinen. Das generische Maskulinum hat noch dazu den Vorteil, dass wir uns alle Sternchen, Unterstreichungen etc. ersparen können, weil auch die ins Rampenlicht geratenen Trans-Personen hier ebenfalls einbezogen sind. Beim Wort "Einwohner" liegt das inhaltliche Schwergewicht auf Menschen, die in Österreich leben, und bei "Lehrern" geht es um Personen, die diesen Beruf ausüben. In beiden Fällen geht es nicht um Sexus. Wie wollen Sie "Lehrer/-innen" denn aussprechen - mit einem Schnaufer in der Mitte des Worts? Oder einer Pause?

Noch ein Hinweis: Die sprachbewussten Franzosen lehnen das Gendern ebenfalls klar ab. An ihnen sollten wir uns ein Beispiel nehmen.







HR Mag.Dr. Detlef Schaffer, LSI i.R., FH Hon Prof. i. R., 2103 Langenzersdorf