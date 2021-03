Gendersprache

Am 8. März ist wieder Weltfrauentag. Dieser soll auf die Benachteiligungen der Frauen im Leben, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft aufmerksam machen. In den deutschsprachigen Ländern versucht man außerdem seit geraumer Zeit, durch Gendern der Sprache die Situation der Frauen zu verbessern - allerdings ohne messbaren Erfolg. Deshalb erhöht man nun die Dosis dieses bisher unwirksamen Mittels: Der Duden erfindet neue, völlig ungebräuchliche Wörter (z.B. Gästin, Bösewichtin). Dies wird keiner einzigen Frau helfen. Jedoch werden alle ehrlichen Bemühungen in diese Richtung sowie der gesamte Feminismus ins Lächerliche gezogen. Spott und Hohn sind die Folge. Gottlob kennt die englische Sprache mit Ausnahme von king/queen und prince/princess keine weiblichen Formen. Dagegen gibt es im Italienischen und im Spanischen sehr wohl männliche und weibliche Formen für Berufe und Funktionen, allerdings wird in diesen Sprachen nicht gegendert: Die männliche Form gilt auch für die geschlechtsneutrale Bedeutung. Wenn das Gendern der Sprache den Frauen helfen könnte, dann müssten britische und amerikanische Frauen gegenüber den Männern weniger, italienische und spanische Frauen dagegen mehr benachteiligt sein als ihre deutschen und österreichischen Geschlechtsgenossinnen. Das ist aber nicht der Fall. Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern sind in Italien und Spanien sogar geringer als in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Das Gendern der Sprache entpuppt sich somit als Feigenblatt und Ablenkungsmanöver von einer nach wie vor männerdominierten Politik.





Herbert Nigischer, 2491 Neufeld/Leitha