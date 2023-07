Generation Babyboomer im Freizeitstress

Einige Leser/-innenbrief-Inhalte jüngster Zeit:

Familie im Urlaubsstress muss am Bahnhof Wien aufgrund eines technischen Gebrechens umsteigen, die Tauchausrüstung zum nächsten Bahnsteig schleppen und dann noch die 15minütige Fahrt zum Flughafen ohne die ihr zustehende Sitzplatzreservierung bewältigen - eine Ungeheuerlichkeit, die in Belgien nie passieren hätte können.

Eine gläubige Leserin vergönnt uns die warme Jahreszeit nicht, weil ihr so vor Spaghettiträgern an Übergewichtigen graust ("Herr, lass Winter werden").

Ein Rad ist - eh nur fast - umgefallen. Diesmal nicht das berühmte in China, sondern eins in Böckstein. Gleich drei Beschwerden wegen Unzulänglichkeiten beim Radtransport Tauernschleuse.

Wer in letzter Zeit bei einer der früher so beschaulichen Osterias nahe des Alpen-Adria-Radwegs Halt gemacht hat, weiß, dass nicht nur die ÖBB vom Ansturm österreichischer und deutscher Babyboomer überfordert sind. Wir gehen halt grad alle in Pension, kaufen uns alle ein E-Bike und fühlen uns alle schlecht, wenn wir die Frage "wos tuast?" mit "Nix!" beantworten.

Junge Familien, die ein gutes Leben in Salzburg wollen, zwischen Wohnraumbeschaffung auf dem freien Markt, hohen Lebenshaltungskosten, kostspieligem Freizeitangebot, gerade wieder mit der Herausforderung von neun Wochen Sommerferien bei fünf Wochen Jahresurlaub konfrontiert, haben wahrscheinlich ohnehin weder Muse noch Geld für ein Zeitungsabo übrig, sonst müssten sie sich sicher wundern, was die Generation bezahltes Eigentum bzw. günstige Mieten so alles aufregt.

Margareta Rinder, 5600 St. Johann