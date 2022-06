Sehr geehrter Herr Müller!

Das "Wochenende" war wieder einmal Spitze: Über Gott und die Politik, über Ökologie und Ihr Artikel über die Nachkriegsgenerationen. Da ich das Privileg hatte,

Angehöriger der Generation 1945 bis zur Generation Y zu sein, möchte ich einiges sagen. Mein Vater war im letzten Weltkrieg an der Ostfront und dann an der Westfront. Nach 1945 schwieg er nur mehr, war still. Viele Jahre wurde in Familie und Schule darüber nicht geredet. Die Generationen X und Y werden es schwer miteinander haben; nach einer Pandemie, einem Krieg in der Ukraine und einem

drohenden Klimakollaps. Dennoch sind Kompromisse möglich und notwendig. Es geht nicht um die Rettung des Planeten sondern darum, den Menschen auch in Zukunft ein gutes Leben zu ermöglichen: Sauberes Wasser, gesunde Lebensmittel, leistbares Wohnen, Sicherheit, Arbeit, Kommunikation usw. (In vielen Gebieten war das bisher schon nicht gegeben). Dafür muss sich vieles ändern in Politik und Wirtschaft. Die Generation Z wird nicht kommen. Apokalyptische Vorstellungen gab es immer wieder. Die apokalyptischen Bilder von Überschwemmungen, Dürren

Josef Schilcher, 5161 Elixhausen