Generationen Y und Z - arbeiten um zu leben

Neoliberalismus und Turbokapitalismus. Einerseits jährlich irrwitzige Wachstumsraten der Unternehmen im zweistelligen Prozentbereich. Stetig steigender Stressfaktor am Arbeitsplatz. Viele Arbeitskräfte können einfach nicht mehr.

Andererseits Abcashen, Steuerschlupflöcher, ominös verschachtelte Scheinfirmen-Konstrukte, Stiftungen als "legalisierter Steuerbetrug". Politiker als Zuarbeiter profitgieriger Konzerne, Banken, Immobilienhaie und Magnaten. Die Armut steigt, der Mittelstand verschwindet. Jetzt exorbitante Teuerungsraten in allen Bereichen. Arbeitende Menschen finden kein Auskommen mehr mit ihrem stagnierenden Einkommen.

Immer mehr junge Arbeitskräfte stellen die Selbstverständlichkeit der 40-und-mehr-Stunden Wochenarbeitszeit in Frage. Menschen der Generationen Y und Z unterscheiden sich in ihren Wertvorstellungen und Lebensentwürfen merklich von ihren Vorgängergenerationen. Auf Du und Du mit digitaler Technologie. Social Media affine, sozio-ökologische, von Coolness und Toleranz geprägte Geisteshaltung. Viele von ihnen fordern von Arbeitgebern selbstsicher und kompromisslos eine deutlich verminderte Wochenarbeitszeit (25 bis 32 Stunden), die Drei- oder Vier-Tage-Woche und das arbeitsfreie Wochenende sowieso. Einige von ihnen sogar bei vollem Lohnausgleich.

Work-Life-Balance, Work-Life-Integration als Lebensmotto - arbeiten, um zu leben. Dies umso mehr, als der Erwerb eigener vier Wände oder gar der eines Eigenheims für die meisten jungen Menschen ohnehin illusorisch geworden ist. Sich jahrzehntelang den Hintern aufreißen, damit Reiche noch reicher werden. Nein. Ein Leben mit weniger Arbeitsleistung und Konsum kann erfüllender sein, als für raffgierige Aktionäre und multinationale Raubritter permanent Lebensqualität zu opfern. Generationen Y und Z liegen richtig.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl