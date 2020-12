Generationenvertrag mal anders herum!

Nun steht sie vor der Tür, eine Impfung. Fast ein Jahr lang hat sich die ganze österreichische Bevölkerung den einschneidensten Einschränkungen seit langem unterworfen. Immense teils irreversible Schäden wurden angerichtet, mal von der wirtschaftlichen Katastrophe abgesehen, werden uns die psychischen Folgen wohl jahrelang verfolgen. Die hunderten Toten durch das Virus an sich sind auch nicht zu vergessen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Zustand der gesellschaftlichen Lähmung zu beenden. In Rekord-Tempo wurden sogar mehrere Wirkstoffe entwickelt, welche eine überraschend hohe Wirksamkeit zu verbuchen haben.

Für mich ist es klar, sobald es die Möglichkeit gibt, sich als gesunder Student nach den Risikogruppen zu impfen, werde ich diese Chance, ohne zu zögern, wahrnehmen. Doch mittlerweile komme ich immer mehr ins Stutzen, wie viele Menschen der Meinung sind, dass "sie sich doch sicher nicht gleich als erste diesen gefährlichen Impfstoff spritzen würden".

Auf die wissenschaftlichen Argumente, warum diese Impfung eben nicht gefährlich ist, will ich gar nicht eingehen, dafür gibt es genügend Expertenmeinungen, welche das belegen. Erschüttert hat mich, mit welcher Unsolidarität diese Menschen mit dieser wichtigen Entscheidung umgehen. Und zwar nicht nur gegenüber den Risikogruppen oder generell der gesamten Bevölkerung, sondern auch speziell gegenüber den jungen Menschen. Wir sind zwar nicht diejenigen, deren Betriebe in Konkurs gehen oder wir sind auch nicht lebensgefährlich von Corona betroffen. Aber trotzdem haben wir auf so vieles ohne Widerrede verzichtet. Mal abgesehen davon, wer die jetzigen Corona-Hilfen mal bezahlen muss. Bei den Jungen merke ich kaum Skepsis gegenüber der Impfung, doch viele Ältere sind der Meinung, dass nur weil sie freiwillig sein würde, "es eh nicht so wichtig is".

Florian Laher, 19 Jahre, 5023 Salzburg