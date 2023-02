Zu "ChatGPT: Der Anfang einer neuen Zeit" vom 4. Februar möchte ich sagen, dass nach der landwirtschaftlichen (10.000 v.Chr.) und industriellen Revolution die Digitalisierung (Computer) eine weitere Revolution darstellt, auch wenn

"analoges" Leben genauso weiter geht. Aber doch nicht wegen ChatGPT.

Abkürzungen sind modern; und manche sind ja auch wirklich praktisch. KI geht noch. Problematisch war, als es statt Autobahnverwaltung plötzlich Asfinag hieß. Asfinag steht für Autobahn-und-Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft. Es dauerte lange bis klar war, was damit gemeint ist.

Den Vogel abgeschossen aber hat jetzt "ChatGPT", vor allem, weil die

Buchstaben englisch ausgesprochen werden müssen. Die Abkürzung steht für Generativ Pre-trained Transformer. Wem ist so etwas eingefallen? Noch dazu, wo es sich um Textgestaltung handelt. Das ist verbaler Missbrauch. Danke an Lola Flieher für den Artikel.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen