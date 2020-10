Generelle Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler

Sehr geehrte Redaktion, ich schreibe aus dem Anlass der aktuellen Situation, die Corona-Maßnahmen betreffend. Als Schülerin der Oberstufe in einer Schule in Innsbruck bekomme ich die neuesten Maßnahmen für Bildungseinrichtungen hautnah zu spüren. So auch jene bezüglich des Mund-Nasen-Schutzes. Es ist uns Schülern nicht erlaubt, das Schulgebäude ohne Maske zu betreten. Die Maskenpflicht gilt im ganzem Gebäude, außer der Klasse. Im Klassenraum darf die Maske dann abgenommen werden. Da man in unserer Schule die Fenster nicht wirklich öffnen kann, um einmal richtig durchzulüften, sind unsere Klimaanlagen ständig am Laufen. Das führt dazu, dass unsere Luft im ganzen Schulgebäude abgekühlt ist. Dies wiederum hat zur Folge, dass wir Schüler vermehrt kalte Luft einatmen. Die kalte Luft führt dazu, dass einige Schüler sich erkälten. Da man mit den kleinsten Anzeichen einer Erkältung oder einer Grippe zuhause bleiben soll und muss, führt es dazu, dass immer mehr Schüler im Unterricht fehlen. Natürlich bin ich auch der Meinung, dass alle Schüler, die sich in irgendeiner Weise krank fühlen, zuhause bleiben sollen, anstatt in die Schule zu kommen und andere Schüler anzustecken. Doch ich finde es nicht okay, die Schule dann zu einer Art Corona-Hotspot oder sonstigem zu erklären. Genauso wenig finde ich es sinnvoll, die Regel um das Tragen der Masken zu verschärfen, denn wie schon mehrere Ärzte geschrieben haben, helfen diese Masken nicht gegen das Virus. Stattdessen sollte man sich darauf konzentrieren, dass in der Schule, aber auch außerhalb, genug Abstand gehalten wird. Dann hätten wir auch keine Probleme mit dem Präsenzunterricht. Denn gerade für Oberstufenklassen bringt das Arbeiten im Homeoffice viel Stress mit sich, den man mit genügend Abstand gar nicht hätte.





Kira Nyenstad (15 Jahre), 6170 Zirl