Genesene als drittes G erhalten!

Die neuen Helden sind die Geimpften. Wer sich nicht impfen lassen kann oder will, wird sich in der aktuellen Diskussion oftmals als unverantwortlich abgestempelt. Meines Erachtens wird "der Stich" in der aktuellen Impfkampagne massiv verharmlost, Hinweise auf Gegenanzeigen wie kürzlich durchgemachte Infektionen, noch nicht ganz ausgeheilte oder chronische Erkrankungen fehlen zumindest auf den ersten Blick komplett. Es irritiert mich auch, dass die Genesenen in der Debatte (und hoffentlich nicht auch in der Forschung!) derzeit kaum vorkommen. Ein "Nebenprodukt" der Pandemie, dem bei weitem nicht der Grad der Immunisierung wie bei der Impfung bescheinigt wird, möglicherweise auch nur so lange, bis genügend Impfstoff für alle vorhanden ist. Das kann es nicht sein - die Daten lassen noch keine Schlüsse zu, um das zu bewerten. Dass auch die Impfung nicht hundertprozentig und bei manchen Menschen weit weniger wirksam als ursprünglich gedacht ist, wird bestenfalls als Randnotiz erwähnt. Ich wünsche mir, dass der Genesenenstatus jedenfalls weiter untersucht und als eines der 3G weiterhin anerkannt wird, und zwar mit niederschwelliger Nachweismöglichkeit. Wie kommen Genesene dazu, die vollen Kosten für einen Antikörpertest privat zu tragen, während alle anderen Nachweise, inklusive Impfung, kostenlos sind? Dazu kommt die Verunsicherung, ob und wie lange diese Tests (Welche eigentlich aktuelle genau?) noch akzeptiert werden. Wenn hier nicht der Anschein erweckt werden soll, dass es um den Verkauf von Impfstoff geht, sind Genesene hier absolut gleichwertig zu behandeln. Werden, wie aktuell geplant, alle Genesenen "nachgeimpft", wird die langfristige Immunisierung durch eine Erkrankung auch schwer zu erforschen sein. Und ja: Impfungen können natürlich sinnvoll sein und vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Aber sie sind in der aktuellen Situation nicht der einzige Weg zum Ziel.

Mag. Michaela Lindner-Fally, 5162 Obertrum am See