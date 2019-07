Geniale Umsetzung, Herr Wizany!

Sehr geehrter Herr Wizany,

Es ist Zeit! .... Ihnen zu sagen, wie sehr ich Ihre Karikaturen schätze, wie sehr Sie mich täglich amüsieren und begeistern. Gut zeichnen zu können, ist das eine, aber auch so einen Sinn für Kreativität und Pointiertheit zu besitzen, ist das andere. Wo Sie Ihre Ideen hernehmen, ist mir klar - Tagespolitik! - , aber die Umsetzung ist einfach grenzgenial. Ich bewundere das maßlos und finde, das muss auch einmal gesagt werden. Obwohl ich in der letzten Zeit feststellen musste, dass sehr viele Leser und Leserinnen der SN ebenso empfinden und dieses Lob auch zu Papier bringen. Ich kann mich diesen Lobeshymnen auf Sie nur anschließen. Bitte weiter so!





Mag. Dr. Gudrun Mitter, 4202 Hellmonsödt