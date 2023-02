Genitalverstümmelungen: Professionelle Aufklärungsarbeit

Laut dem Artikel "Wo Mädchen sicher sind" (SN, 6. 2.) seien Millionen Mädchen weltweit der Gefahr von Genitalverstümmelungen ausgesetzt und mehr als 200 Millionen Frauen bereits verstümmelt.

Es erschüttert mich immer wieder, etwas über die Genitalverstümmelung, besonders bei jungen Mädchen, zu lesen, so auch bei diesem Artikel. Deshalb halte ich sowohl den Schutz der Mädchen sowie auch professionelle Aufklärungsarbeit für absolut notwendig. Die Idee hinter den Safe Camps und auch den Aufbau finde ich überzeugend. Die Camps sind perfekt, um junge Mädchen nicht nur zu beschützen, sondern auch sie aufzuklären und ihnen Selbstvertrauen zu geben. Wichtig finde ich auch, dass die Familien, insbesondere Brüder und Männer, miteinbezogen werden. So kann die Genitalverstümmelung möglicherweise in den nächsten Generationen eingeschränkt oder gar verhindert werden.

Mein Appell richtet sich an alle Männer, welche für die Verstümmelungen von jungen Mädchen verantwortlich sind: Jeder Mensch ist selbst für seinen Körper verantwortlich, niemand hat also das Recht, Mädchen und Frauen zur Genitalverstümmelung zu "zwingen". Außerdem muss sich die Einstellung gegenüber Frauen generell noch sehr verbessern. Eine Frau ist kein Objekt für Männer, sondern ein eigenständiger Mensch mit denselben Rechten wie männliche Personen.





Julia Gaßner (16), HBLW Saalfelden