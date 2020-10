Genschere: Bienen im Visier!

Für die Entwicklung der "programmierbaren Genschere", die in der Fachwelt unter dem Kürzel "CRISP/Cas9" bekannt geworden ist, haben die Biochemikerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna nun den Chemie-Nobelpreis erhalten.

SN-Redakteur Martin Behr verwies in seinem Bericht vom 8.10. auch auf die Warnung des Nobelpreis-Komitees vor einem Missbrauch der Methode: "Wie jede mächtige Technologie muss auch diese Genschere reguliert werden."

Und tatsächlich ist Vorsicht geboten! Denn die Gentechnikkonzerne sehen darin schon ein Geschäftsmodell! Mit diesem Verfahren sollen nämlich Bienen resistent gegen Pestizide gemacht werden. Dagegen müssen wir uns wehren!

2018 wurde in den USA ein Patent auf eine CRISP/Cas-Methode angemeldet, womit Honigbienen die Fähigkeit erlangen sollen, sich ein "Neonikotinoidbelastungen anzupassen."

Hierzu sollen Honigbienen mit gentechnisch generierten, neonikotinoidabbauenden Bakterien geimpft werden. 2019 untersuchte eine koreanische Publikation, ob Bienen mittels CRISP/Cas Resistenzen gegen das Insektizid Spinosad, das zum Beispiel zur Bekämpfung von Kartoffelkäfern eingesetzt wird, erlangen können.

Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee