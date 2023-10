Gentest zur passenden Arznei braucht mehr Aufmerksamkeit

Vielen Dank, dass die SN dieses wichtige Thema aufgreifen: "Per Gentest zur passenden Arznei" (21. September 2023).

Ich bin seit 35 Jahren an Rheuma erkrankt und habe diesen Test gemacht.

Die Liste der Medikamente, die ich nicht vertrage, ist lang. Ebenso die Liste der Erkrankungen, die durch diese verursacht wurden. Meine Lunge wurde durch ein Antirheumaticum geschädigt, ein Lipidsenker verursachte Muskelschmerzen und so weiter. Sie alle finden sich auf meiner Liste. Die Ärzte, denen ich die Liste zeige, sind meist sehr offen, weil dieser Test kein esoterischer Hokuspokus ist, sondern auf naturwissenschaftlicher Basis beruht.

Jetzt geht es also nur noch darum, dass die"Gesundheitskassen" diesen Test zum "Maß des Notwendigen" anerkennen, um den Menschen Leid und den Kassen viel Geld zu sparen.

Bernhard Lang, 5630 Bad Hofgastein