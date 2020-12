Genug von Besserwissern

Erst unlängst stand in der Zeitung, was denn bei der Impfung in Seniorenheimen alles noch zu tun wäre, und auch sonst gibt es x "Experten", die oft kritisieren und ihren Senf zu allem geben. Dazu folgendes: Im Herz-Jesu-Heim, wo ich als Geschäftsführerin arbeite, ist für die Impfungen alles in die Wege geleitet. Bereits am 25. 11. wurden die Seniorenheime in der Stadt Salzburg in einer Videokonferenz von Dr. Sollak (Landessanitätsdirektion) über die geplanten Impfungen im Jänner informiert. Zwei Tage später haben wir bereits einen Erhebungsbogen und die ersten Infos über die Abwicklung erhalten.

Ich bin dankbar, in Österreich zu leben, wo die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenheim zu den Ersten gehören, die geimpft werden können (gratis!). Ich bin dankbar, dass sich die EU um sichere Impfstoffe für alle kümmert. Ich bin dankbar, dass wir in den Seniorenheimen seit Wochen ausreichend Schnelltests zur Verfügung haben (kostenlos!).

Ich kann nicht mehr hören, was andere falsch machen. Jede/-r kann es richtig machen: Kontakte reduzieren, Abstand halten, Maske tragen, Corona-App installieren, Schnelltests und Impfung. Wenn da alle mitziehen, werden wir die Pandemie besiegen.



Margit Klein, 5020 Salzburg