Genug von den Ideen zum Frauentag

Hallo Mädels, was ist da los bei euch? Weltfrauentag. Die Grünen verteilen Weckerl in Vulva-Form. Laut ihrer Meinung wissen die meisten Frauen nicht einmal, was das ist. Danke für eure Einschätzung! Ein Symbol für die fehlende Sichtbarkeit von Frauen. In welchem Land lebt ihr? Das fehlende Selbstbewusstsein kann auch ein großes Problem darstellen. Einen schönen Tag wünsche ich allen.

Ach ja, nicht zu vergessen die Forderung nach kostenlosen Hygieneartikeln. Ich denke, jetzt reicht es. Genug von euren guten Ideen!



Elisabeth Schnöll, 5082 Fürstenbrunn