Geplante Einführung der Smart Meter

Zu "Der Streit um neue Stromzähler" (SN vom 8. Juli 2019):

Der unbekümmerte "Werbebeitrag" zur geplanten Einführung der Smart Meter kann nicht unwidersprochen bleiben. An die Einführung intelligenter Messgeräte, wie Smart Meter sind zahlreiche Erwartungen geknüpft. Von der Steigerung der Energieeffizienz für Privathaushalte, über eine Entlastung der Netze durch die Möglichkeit einer optimierten Nachfragesteuerung, einer insgesamt verbesserten Netzkommunikation über das gesamte europäische Energienetz hinweg bis zu einer verbesserten Integration der Einspeisung von erneuerbaren Energiequellen, allen voran Windkraft und Fotovoltaik.

Nach einer umfänglichen Prüfung stellte der Rechnungshof, als politisch weisungsfreie und wirtschaftlich unabhängige Kontrollbehörde jedoch gravierende Mängel auf allen Ebenen fest und stellte dem zuständigen Ministerium und der E-Control ein vernichtendes Urteil aus (veröffentlichter RH-Bericht vom Jänner 2019 [GZ 004.555/013-PR3/18]).

Die kritischen Anmerkungen zum nationalen "Roll out" betreffen dabei zahlreiche Punkte. So hat laut Rechnungshof die Kosten-Nutzen-Analyse der E-Control durch die Verwendung fragwürdiger Daten zu überambitionierten Plänen geführt bzw. dazu beigetragen, dass die Erwartungen in Bezug auf die Kosteneffizienz deutlich übertrieben dargestellt wurden.

Weiters empfahl der RH der E-Control, ihren gesetzlichen Berichtspflichten sachgerecht nachzukommen, damit alle Umsetzungsfortschritte und Leistungen klar dokumentiert und transparent gemacht werden können.

Auch eine vermisste kritische Auseinandersetzung mit Gesundheitsfragen, findet im RH-Bericht Erwähnung. Die (nicht bindenden) Empfehlungen auf europäischer Ebene zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0Hz - 300 GHz) und dem Schutz vor nichtionisierender Strahlung flossen zwar in die ÖNORM ein, allerdings liegt dazu in Österreich keine verbindliche Rechtsgrundlage zum Schutz der Bevölkerung vor, die die Einhaltung dieser Grenzwerte auch sicherstellen würde.

Dem zuständigen Bundesminister für Nachhaltigkeit und Tourismus und der E-Control, wurde daher dringend nahegelegt, einschlägige Sachinformationen zu elektromagnetischen Feldern bereitzustellen und auch mit verfügbaren österreichischen Untersuchungsergebnissen zu hinterlegen, was allerdings bislang nicht geschehen ist.

Mit der zwangsverordneten Einführung des Smart Meters werden die demokratische Mitentscheidungsprozesse ausgehebelt, Rechte von KonsumentInnen mit Füßen getreten und das Grundrecht auf Selbstbestimmung in den eigenen vier Wänden missachtet.

Dank engagierter BürgerInnen und Initiativen wie www.stop-smartmeter.at und AON smart.meter.nein, werden diese bedenklichen Vorgänge verstärkt öffentlich gemacht.

Wir alle sind hier aufgerufen, ein Mindestmaß an demokratischer Mitentscheidung einzufordern. Die Erkenntnisse des Prüfberichts des RH geben dazu mehr als deutlich Anlass.



Christa Wieland und Erik Esterbauer, 5020 Salzburg