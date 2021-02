Geplatzter Traum vom Eigenheim

"Eigenheim macht die Bürgerinnen und Bürger unabhängig und erhöht ihren Handlungsspielraum" heißt es im ÖVP-Grundsatzprogramm. Vielleicht würde genügend günstiger Mietraum diesen Anspruch besser erfüllen. Als Mieter einer leistbaren Wohnung hängt man nicht jahrelang an der Kreditleine der Bank und muß bei Arbeitslosigkeit oder unvorhergesehenen ungünstigen Wendungen im Lebenslauf Angst haben, das Eigenheim wieder an diese zu verlieren. Und auch die Bürgerinnen und Bürger mit niedrigeren Gehältern und ohne Erbe würden von größerer Unabhängigkeit und mehr Handlungsspielraum profitieren, die niedrige Mietpreise ermöglichen, denn vom Gehalt an der Supermarktkasse wird man sich auch samt Corona-Heldinnen-Prämie kein Eigenheim leisten können.



Edith Stauber, 4020 Linz