Gerechtigkeit für alle Pensionisten

Der Leitartikel "Das Reizthema Pensionen und die Vergesslichkeit" (SN, 22. August) von Inge Baldinger trifft völlig ins Schwarze. Es ist unverständlich, dass in der hohen Politik - wieder einmal - überlegt wird, ob alle Pensionen, wie gesetzlich vorgesehen, 2024 an die Inflation angepasst werden sollen oder für die höheren Pensionen nur ein Fixbetrag auszuzahlen wäre. Seit der Wirtschaftskrise 2008 gibt es eine ständige Manipulation zuungunsten der höheren Pensionen. Frau Baldinger bemerkt ganz richtig, dass es sich bei den Pensionen nicht um eine Sozial-, sondern vielmehr um eine Versicherungsleistung handelt, die sich nach der Höhe und der Dauer der Einzahlungen während der Erwerbstätigkeit richten sollte. Ich selbst habe 43 Dienstjahre gearbeitet und in meiner Laufbahn immer höhere Beiträge für die Pension eingezahlt. Endlich konnte man sich ein Haus und einen Garten mit allen Steuern, Gebühren und den immer wieder notwendigen Reparaturen und Renovierungen leisten. Seit vielen Jahren ist es aber wegen der fehlenden Pensionsanpassung kaum mehr möglich, den bisherigen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Ich frage mich nach all dem, ob in Österreich eine Anstrengung im beruflichen Fortkommen noch Sinn macht, wenn im Ruhestand die Pension ständig entwertet wird. Verzeihen, Sie Herr Babler, wenn ich Ihre Formulierung für unser Anliegen gebrauche: Wir Besserverdiener sind keine Bittsteller, sondern fordern das ein, was uns zusteht.





emer. ord. Univ.-Prof. Dr. Andreas Lippert, 2380 Perchtoldsdorf