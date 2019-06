Gerechtigkeit: Gibt es sie?

Zum Gerechtigkeitswahn der Sozialdemokratie frage ich mich, welche Gerechtigkeit gemeint ist? Die absolute Gerechtigkeit gibt es nicht! Daher kann die von den Sozialdemokraten gemeinte Gerechtigkeit nur deren Klientel einbeziehen. Und auch da werden nicht alle ihre Wäh-ler ihre Gerechtigkeit als gerecht empfinden. Der Sozialismus versteht unter Gerechtigkeit auch den Wunsch nach Gleichheit für alle.

Das bedeutet jedoch, die Freiheit, die wir in einer Demokratie haben, weitgehend aufzugeben. Ich möchte Sozialismus und Sozialdemokratie nicht gleichsetzen. Die Vorgänge in der Vergangenheit lassen jedoch Zweifel aufkommen, ob in der Sozialdemokratie auch wirklich Demokratie dahintersteckt.

Das deutet darauf hin, dass nur dann Gerechtigkeit herrscht, wenn man selbst an der Macht ist.

Anstelle von Gerechtigkeitsfantasie und Totalopposition sollte eine staatstragende Partei mit Themen, Vorschlägen und berechtigter Kritik reagieren, aber auch gute Entscheidungen mittragen. Das würde Fortschritt und nicht Stillstand wie derzeit bedeuten. Reine Macht- und Klientelpolitik, wie sie derzeit praktiziert wird, schaden dem Streben nach Gerechtigkeit und dem Ansehen Österreichs.





DI Willibald Klapf, 5630 Bad Hofgastein