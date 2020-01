Gerechtigkeit im Finanzskandal

Leider bleibt mein Gerechtigkeitssinn weiterhin maximal irritiert. Natürlich bezweifle ich nicht, dass rein formal juristisch einwandfrei geurteilt worden ist. Aber m. E. ist der wesentlichste Aspekt nicht gewürdigt worden: Weder Bürgermeister Schaden noch Frau Rathgeber haben sich bereichert, sondern ausschließlich versucht, der Stadt Salzburg zu dienen, die sie nun ausspuckt und finanziell ruiniert (nach den Forderungen an Ex-Bgm. Schaden soll nun auch Frau Rathgeber mit Forderungen konfrontiert werden).

Wenn man also im guten Glauben (bona fides) handelt, dann darf man doch nicht mit gemeinen Verbrechern auf eine Stufe gestellt werden. Nota bene wird immer wieder darauf vergessen, dass weit vor 2008 sogar der Rechnungshof eine "kreative" Finanzgebarung dringend empfohlen hat. Unzählige Kommunen haben daher mit Fremdwährungskrediten, Swaps etc. spekuliert - bis zum bösen Erwachen (siehe z. B. auch Linz). Aber nur in Salzburg ist das Strafrecht bemüht worden.

Völlig absurd aber ist es, dass eine kleine Angestellte nun die üble Suppe allein auslöffeln muss, während all die hohen Herrn, die heilfroh gewesen sind, dass ihnen Frau Rathgeber alle Arbeit abgenommen hat, unbehelligt bleiben. Dass Frau Rathgeber sich zum Schluss über das eindeutige Spekulationsverbot weiter hinweggesetzt hat, ist zweifelsohne ein Dienstvergehen. Aber dennoch hat sie auch hier versucht, auf Grund ihres stupenden Spezialwissens den Schaden für die Stadt zu minimieren.

Und das bringt mich zu meiner letzten Frage: Wäre es eigentlich nicht fair einmal nachzurechnen, wieviel die Stadt Salzburg an den Spekulationen dieser kleinen Angestellten eigentlich verdient hat? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Gewinn über all die Jahre den späteren Schaden bei weitem übersteigt. Schließlich ist Frau Rathgeber mit diesem großen Pouvoir ausgestattet gewesen, weil sie so erfolgreich gewesen ist.

Zweifelsohne wird weiter Recht gesprochen werden. Aber ohne Berücksichtigung dieser Einwände wird es keine Gerechtigkeit geben können.







Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee