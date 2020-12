Geringe Teilnahme an Massentests - einer für alle?

Ich habe gestern als Freiwilliger bei den Tests mitgearbeitet. Für mich war als selbstverständlich, dass ich für diese Aktion meinen Beitrag leiste, sowohl durch die Mitarbeit als auch durch meine Teilnahme am Test. Für meine Tätigkeit erhalte ich von meiner Heimatgemeinde eine kleine Entschädigung, für die Zeit die ich Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt habe.

Mit Erstaunen habe ich heute den Medien entnommen, dass man daran denkt, den Mitbürgern für den kleinen Zeitaufwand für die Gesundheit einen Anreiz zu geben. Es gibt leider Überlegungen, die auch öffentlich verbreitet werden, man soll sich nicht testen lassen, da man bei einen positiven Ergebnis in Quarantäne gehen muss. Wo liegt der Unterschied, ob man in der Folge des sogenannten Massentest in Quarantäne gehen muss oder vielleicht später, wenn sich Symptome gezeigt haben. Leider sieht an Großteil der Mitbürger nur mehr sich selbst sieht und keinesfalls allen anderen.

Ich hoffe, dass sich in der Zukunft wieder der Gedanke " einer für alle" verbreitet und nicht wie bisher "alle für einen".

Dipl.-Ing. Helmut Johannides, 2344 Maria Enzersdorf