Geschäftsmodell Salzburg - Paris wieder beleben

Den "Salzburger Nachrichten" (10. 9. 2021) entnehme ich die überaus freudige Botschaft "Nachtzug rollt künftig von Salzburg nach Paris".

Damit ist es gelungen, eine alte Tradition, welche 1890 mit dem Orient Express (https://de.wikipedia.org/wiki/Orient-Express) begonnen hat, in einer gewissen Art und Weise mit Hilfe der Bahn wieder zu beleben.

Der Orientexpress wurde eingestellt und seit 2009 muss man, wenn man von Salzburg nach Paris will mindestens ein Mal umsteigen, derzeit glaube ich sogar zwei Mal, denn die Anbindung Salzburg in den Westen Europas wurde immer schlechter und zuletzt hat auch die Deutsche Bahn den Kundenschalter am Salzburger Hauptbahnhof geschlossen.

Salzburg hat es auch geschafft, die Verbindung nach Paris auf dem Luftweg zu vergeigen, denn entsprechende Verträge wurden nicht professionell abgeschlossen und die Salzburger Land Tourismus GmbH hat ebenso wie die Salzburg Congress GmbH die Werbung für Salzburg in Paris und der Ile de France nicht betrieben, ich sage sogar boykottiert.

Wenn nun in den SN berichtet wird, dass der Nachtzug ab Dezember (2021?) in Salzburg halten und Salzburg wieder mit Paris ohne Umsteigen (?) verbunden wird, dann ist das sehr erfreulich, aber es fehlen noch wesentliche Informationen, nämlich der Preis, die Reisedauer und die Reisestrecke (via München-Stuttgart oder via Zürich?). Im Zusammenhang mit dem Preis ist auch die Frage unbeantwortet, ob nur Schlafwagenplätze verkauft werden oder auch Liegewagenplätze und normale Sitzplätze, denn unter Tags wird es ja wohl auch weiterhin keine Direktverbindung geben.

So wichtig auch eine verlässliche und zumutbare Verbindung zwischen Salzburg und Paris (via München-Stuttgart-Karlsruhe-Straßburg) für die Salzburger Wirtschaft wäre, darf nicht die Gegenrichtung von Paris nach Salzburg vergessen werden, denn gerade der Tourismus benötigt das Incoming-Geschäft. Aber für dieses muss sich Salzburg eben erst in der Ile de France positionieren, was bisher leider nachhaltig unterlassen wurde.

Gerade die Österreichische Wirtschaftsdelegation in Paris und die Außenstelle der Österreich Werbung in Paris sind exzellente Partner, um dieses Geschäftsmodell wieder zu beleben. Ich selbst hatte mit beiden Einrichtungen allerbeste Erfahrungen gemacht, aber wenn das offizielle Salzburg nicht mitmacht, dann nützt das gar nichts. Ich hoffe, dass dieser Missstand nun beendet wird.

Ich wünsche der ÖBB Nightline und dem Verkehrslandesrat Schnöll viel Erfolg





KR Anton Bucek, 5020 Salzburg