Gescheiterte Coronapolitik

Sehr geehrte Frau Mag. Huber, zu Ihrem Kommentar vom

10. November 2021, betreffend Versäumnisse in der Coronapandemie, kann man nur gratulieren. In letzter Zeit sind auch in Salzburg die Infektionszahlen ständig nach oben gegangen und die Landesregierung zögerte Wochen und Monate lang, notwendige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu treffen. Ging es jedoch um die Abhaltung der Salzburger Festspiele, wurde, im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen in diesem Land, alles erdenklich Notwendige unternommen, um dieses Event über die Bühne zu bringen. Ein Lockdown, die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, soll nun für die Hoteliers und die Seilbahnwirtschaft das Weihnachtsgeschäft retten. Sollte es danach wiederum zu erhöhten Infektionszahlen kommen, kann man ja im Jänner 2022 der Bevölkerung weitere einschneidende Maßnahmen aufbürden. Stellt sich nur die Frage, wie lange die Bevölkerung nach der gescheiterten Coronapolitik der Regierung Haslauer noch bereit ist, hier mitzutun.

Aufgrund verfehlter Coronapolitik auf Bundes- und Landesebene liegen bei vielen die Nerven blank. Emotionelle Auseinandersetzungen bestimmen bei vielen, bis in die Familien hinein, bereits den Alltag. Hätte man nämlich schon im Sommer dieses Jahres die 2G-Regelung in Salzburg seitens der Landesregierung vorgegeben, so wäre die Durchimpfungsrate jetzt, am Anfang der Wintermonate, wesentlich besser, als sie im Moment tatsächlich ist. Und diese derzeitige katastrophale Entwicklung, die jedenfalls voraussehbar war, hätte von Landeshauptmann Dr. Haslauer und seiner ÖVP auf diese Weise verhindert werden können.





Helmut Priller, 5020 Salzburg