Geschenk an Italien

Die Diskussionen in den letzten Wochen lassen die bedenkliche Haltung der italienischen Regierung zur Solidarität innerhalb der EU und zum Selbstbild erkennen. So scheint es, als erwarte das überheblich und fordernd auftretende und als schlecht verwaltet bekannte Italien wie selbstverständlich bedingungslose Transferzahlungen von so genannten geizigen Staaten. Als Geber kommt da natürlich auch Österreich in Frage, das unter anderem bei der eigenen Landes- und Luftverteidigung in geradezu peinlicher Art und Weise spart. Dass Italien keine Anstrengungen zur Sanierung des Haushaltes unternimmt und zur gleichen Zeit 28 Stück Jagdflieger F35 zu kaufen beabsichtigt, kann somit nur als unverfrorene Chuzpe bezeichnet werden.





Robert Straßgschwandtner, 5400 Hallein