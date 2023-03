Geschmacklose Fernsehwerbung

Was uns in letzter Zeit die Fernsehwerbung vor Augen führt, ist an Geschmacklosigkeit kaum noch zu überbieten. Wir wissen nun, wie wir Raketen zum Abheben bringen und wie Züge in den Tunnel fahren. Und wer noch nicht verstanden hat, wie das Tunnelportal aussieht, muss nur öffentliche Plätze der Stadt Salzburg aufsuchen, um von Politikerinnen angebotenes anatomisch gestaltetes Gebäck geschenkt zu bekommen. Und die startklare Rakete, einen erigierten Penis, durften wir schon vor Jahren im Festspieldistrikt bewundern.

Wer nun geglaubt hat, der Gipfel der Geschmacklosigkeit sei erreicht, sieht sich getäuscht. Denn neuerdings können wir die verschlungenen Wege unserer Exkremente durch die Windungen unseres Körpers verfolgen. Vielleicht hören wir demnächst auch die geräuschvollen Warnsignale beim Erreichen der Endstation! Der Blähbauch . . . wie weg!







Dr. Hans Helge Strobl, 5082 Grödig