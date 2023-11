Es ist natürlich für die Wirtschaft ein zusätzliches Geschäft, wie ich am 31. Oktober in den Meldungen im Radio gehört habe. Aber ich möchte auch hinterfragen, ob es sinnvoll ist, mit Kindern im Zoo Halloween zu "feiern" und ebenso im Spielzeugmuseum. Für Kinder ist es wohl ein Spaß, sich zu verkleiden und um Süßigkeiten zu "betteln", am Abend von Tür zu Tür bei den Nachbarn zu gehen und ihr Sprücherl aufzusagen.

Wohin solche eigenartigen Späße führen, zeigt eine Ankündigung, die ich vor einigen Tagen in einer Wiener Tageszeitung gelesen habe. Am Wiener Zentralfriedhof wurde am 31. Oktober ein Gruselfest veranstaltet von 16 bis 20 Uhr. Der Eintritt war frei.

Geschmackloser geht es wohl nicht. Hoffentlich sind da noch mehr Leute dieser Meinung. Der Friedhof sollte doch ein für alle Mal ein Ort der Besinnung bleiben. Immerhin sind ja die Gräber doch dafür gedacht - auch wenn es heute die "modernen" Bestattungsformen gibt und viele sich mit dem Ende des Lebens nicht mehr auseinandersetzen wollen oder können. Wenn ein lieber Mensch verstorben und bestattet ist, so bleibt hier der passende Ort, und das ist und soll der Friedhof auch weiterhin bleiben.

Ingrid Wagner, 5020 Salzburg