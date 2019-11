Geschützte Arten als Projektgegner?

Leider mehren sich in den letzten Monaten Schlagzeilen in den SN, die Artenschutz durch die Bezeichnung von "kleinen Tieren", die Projekte "durchkreuzen", "(aus)bremsen" oder "dagegen posieren" u. dgl., lächerlich machen. Hier wird das Problem des massiven Artensterbens entweder nicht verstanden, nicht ernst genommen oder nicht richtig bzw. verständlich wiedergegeben. Denn die Natur ist schwach gegenüber unseren vielen (auch berechtigten) Interessen, die immer mehr Fläche in Anspruch nehmen.

Gerade die Medien haben aber eine große Verantwortung und sollten daher die Arten und ihre Bedürfnisse in verständlicher und nicht zynischer Weise darstellen. Denn wenn wir endlich auf diese Arten Rücksicht nehmen, handelt es sich um keine Kuriosität, sondern um fachlich und rechtlich notwendiges Handeln.

Die Länge eines Leserbriefs ist leider sehr beschränkt, die volle Version ist in unseren LUA-Notizen auf der Internetseite lua-sbg.at zu finden.



Dr. Gishild Schaufler,, Landesumweltanwältin, 5020 Salzburg