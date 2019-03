Wie bitte? Geschützte Magerstandorte preisgeben? Das ginge ja in die ganz verkehrte Richtung! Die Salzburger Landesregierung plant eine Aufweichung des seit 25 Jahren bestehenden Schutzes für die blütenreichen Magerwiesen.

Inzwischen ist auch in der Bevölkerung durchgesickert, dass wertvolle Blühflächen in Magerwiesen zu finden sind. In Vorarlberg lautet die Devise: "Bringen wir das Land zum Blühen". Wie ich mich im Vorjahr überzeugen konnte, sind dort in zahlreichen Gemeinden auf gemeindeeigenen Standorten Hotspots der Vielfalt angelegt worden. Das wünsche ich mir auch für Salzburg.

Anna Steger, 5020 Salzburg