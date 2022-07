Geschützte Tiere fressen geschützte Tiere

Flusskrebse waren einst in allen Gewässern Österreichs weit verbreitet: einerseits als gesundes Nahrungsmittel, andererseits zuständig für die Verbesserung von Wasserqualität durch die Verwertung kranker und toter Fische, abgestorbener Pflanzen etc. Zuerst wurde der Bestand des heimischen Edelkrebses durch die eingeschleppte Krebspest auf einzelne Restpopulationen dezimiert, jetzt wird der Bestand massiv durch die geschützten Kormorane, Fischreiher und neuerdings durch den Fischotter reduziert, ja ausgerottet: So sind in Gewässern im Lammertal, mit dem bisher größten Edelkrebsvorkommen im Land Salzburg, keine Edelkrebse mehr vorhanden. Wenn hier nicht regulativ eingegriffen wird, ähnlich den Abschussplänen für Reh- und Gamswild, dann gehen wichtige Glieder und unverzichtbare Bestandteile der heimischen Nahrungskette - besonders durch den sich stark vermehrenden Fischotter - dauerhaft verloren.







Sirikit Reuchlin-Balcke, 5440 Scheffau am Tennengebirge