Gesellschaftsgeißel Handy - Smartphone-Abhängigkeit.

Die digital-virtuelle Kommunikationssucht der Menschen ist dabei, die Gesellschaft zu vereinnahmen. Ihre wertvollste Ressource - Kinder und Jugendliche - tiktoken, gamen, zocken, posten oder wischen sich in die Entfremdung, Isolation und Depression. Gesenkter Kopf, gekrümmter Rücken, appversunken die Umgebung ausblendend, Blick und Aufmerksamkeit fast permanent auf das vermeintliche Kann-alles-Ding gerichtet. Dem verflixten Handy sind auch viele Erwachsene hilflos ausgeliefert. Auch sie greifen unentwegt zum Smartphone, sind somit ideales Negativ-Vorbild für ihre Kids.

Allüberall handyverliebte Verkehrsteilnehmer in Öffis, einhändig Kinderwagen schiebende, Fahrrad und Scooter fahrende sowie Kfz lenkende Personen im Handymodus. Der ständige Immer-wieder-Blick auf die digitale Geißel während der Arbeit, im Beisammensein mit Familie oder Freunden, der Check der elektronischen Nachrichten bei Schülern während der Unterrichtszeit, und so weiter.

Etliche Staaten haben private Handys, Tablets und Smartwatches bereits aus den Pflichtschulen verbannt. Gründe dafür sind immenses Ablenkungs- und Störpotenzial besagter privater Geräte sowie Cybermobbing und auffälliger Konzentrationsabfall bei Schülern.

Lehrergewerkschaft und Bildungsminister Polaschek sehen keinen Handlungsbedarf. Fahrlässig wälzt dieser via Schulautonomie die Verantwortung auf die Schulen ab. Die Chance vorerst vertan, die Schule zur einzig handyfreien Erlebenswelt der Kinder und Jugendlichen zu machen. Dabei würden ein Handyverbot an Schulen plus verbindliche Sanktionsmaßnahmen im Falle des Zuwiderhandelns Schülern, Schulleitern und Eltern den Schulalltag enorm erleichtern.





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl