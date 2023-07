Im neuen EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, sollen dreißig Prozent der Landes- und Seeflächen unter Schutz gestellt werden. So weit so gut. Bisher ist aber nur die Rede davon, dass nur landwirtschaftliche Flächen von diesem Gesetz betroffen sein sollen. Das widerspricht aber gewaltig dem Gleichheitsgrundsatz. Daher meine Forderung: Wir Bäuerinnen und Bauern sind mittlerweile verpflichtet, dass wir sieben Prozent unserer Fläche als Biodiversitätsfläche, gemäß den dazugehörenden Auflagen bewirtschaften. Dem Gleichheitsgrundsatz folgend bedeutet das, dass auch für jede Straße, jedes Großkaufhaus, Wohnhaus, usw. ebenso Biodiversitätsflächen angelegt werden müssen! Als Landwirtschaft haben wir also schon Vorleistungen erbracht. Wenn auch alle anderen Grundbesitzer ihrerseits sieben Prozent ihrer Flächen (von der AMA oder einer gleichrangigen Organisation kontrolliert) ausweisen, dann können wir weiterreden, wie die jeweiligen Flächen auf dreißig Prozent ausgedehnt werden sollen.

Josef Mörwald, Biobauer

4451 Garsten