Gesetze im Verfassungsrang

Ein Gesetz, das den Erhalt des Bargeldes sichert - ab in die Verfassung.

Ein Gesetz, das allen Menschen den freien Zugang zu Österreichs Seen gewährleistet - ab in die Verfassung!

Ich hätte eine Bitte an die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter: Vielleicht ließe sich im Zuge dieser Verfassungserweiterung ja auch das Anrecht auf mindestens vier Sonnentage je Urlaubswoche in der Verfassung festschreiben.

Ich sehe es mit Unbehagen, dass schon seit einigen Jahren die Tendenz besteht, Gesetze in den Verfassungsrang zu heben, um sie einem weiteren legislativen Prozess weitgehend zu entziehen. Dadurch kommt es zu einer Überfrachtung, zu einer Verwässerung und damit meiner Meinung nach zu einer Entwertung unserer Verfassung. Diese sollte nach meinem Verständnis die grundlegenden politischen Spielregeln in unserer Bundesrepublik darlegen, eine funktionierende Gewaltenteilung gewährleisten und die Eckpfeiler unseres Zusammenlebens auf der Grundlage demokratischer Grundrechte und der allgemeinen Menschenrechte sicherstellen.

Alles darüber hinaus Gehende sollte in einer lebendigen Demokratie im Parlament im Rahmen bestehender Gesetze frei be(ver)handelbar sein.

Somit würde ich mir nur ein weiteres Verfassungsgesetz wünschen: ein Gesetz zum Schutz der Verfassung vor populistischen An- und Zumutungen.





Mag. Hartwig Schwaiger, 4400 Steyr