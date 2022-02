Gesetze kann man jederzeit ändern

Ich bin erschüttert über die neueste Grausamkeit, was Abschiebungen gut integrierter Menschen betrifft (SN vom 14. 2.). Die diesbezüglichen Gesetze waren auch noch unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung ein Murks sondergleichen, eines Rechtsstaats unwürdig. Polizeibekannte Kriminelle und Nichtsnutze werden geschont und aus Steuergeldern unterstützt und jene, die wirklich eine Bereicherung für uns wären, werden oftmals verjagt.

Ein Gesetz kann man jederzeit ändern! Ich appelliere an die Verantwortlichen, Herz und Hirn einzuschalten und den jungen Sportler in Salzburg und seine Familie nicht zu traumatisieren, es gibt doch das humanitäre Bleiberecht! In weiterer Folge ist es dringend nötig, die diesbezügliche Rechtsmaterie einer gründlichen Überarbeitung zu unterziehen, damit solche Schicksale endgültig der Vergangenheit angehören.

Elfriede Winkler, 5020 Salzburg