Gesetzesentwurf verstößt gegen Grammtikregeln

In einer kurzen Stellungnahme hat Frau Zadic geäußert, dass nun "ein Gesetz in weiblicher Form" komme, während es bisher nur Gesetze "in männlicher Form" gegeben habe. Diese Formulierung ist grundsätzlich falsch. Es gibt im Deutschen Personenbezeichnungen mit Geschlechtsbezug und ohne Geschlechtsbezug: Frau ist ein Substantiv mit Geschlechtsbezug, Person hingegen ohne. Beide Substantive haben feminines Genus (= grammatisches Geschlecht). Daraus wird sichtbar, dass grammatisches und biologisches Geschlecht nichts miteinander zu tun haben. Mit Substantiven, die keinen Geschlechtsbezug haben, kann man allgemeine, das heißt geschlechtsneutrale Aussagen machen. So sagt die Zeitungsüberschrift "Probanden gesucht" nichts über das Geschlecht der gesuchten Versuchspersonen. Demgegenüber würden mit der Überschrift "Probandinnen gesucht" nur weibliche Personen gewünscht. Mit anderen Worten: Personenbezeichnungen mit männlichem oder weiblichem Geschlechtsbezug sind nicht für geschlechtsneutrale Äußerungen geeignet. Da nützt auch der Hinweis nichts, dass das jeweils andere Geschlecht mitgemeint sei. Insofern verstößt ein Gesetzestext "in weiblicher Form" gegen die Regeln der deutschen Grammatik, und man kann sich fragen, ob ein solcher Text dann noch verfassungskonform ist.





Univ.-Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, 5020 Salzburg